Almanya’da bir mahkum 2 gardiyanı rehin aldı

Almanya’nın Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Berg Hapishanesi’nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı bir mahkum tarafından rehin alınan 2 gardiyan kurtarıldı.

Almanya’nın doğusundaki Magdeburg kenti yakınlarındaki Berg Hapishanesi’nde dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Almanya’nın Halle kentinde 2019’da bir sinagogu öldürdüğü gerekçesiyle 2020’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı mahkum 2 gardiyanı rehin aldı. Alman medyasında yer alan habere göre, 30 yaşındaki mahkum Stephan Balliet tarafından rehin alınan 2 gardiyan hapishanedeki diğer gardiyanlar tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmalar kapsamında kurtarıldı. Olayda, mahkum Balliet yaralanırken, gardiyanların ise sağlıklı olduğu aktarıldı.