banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor

Almanya’da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde kılıç benzeri bir cisim kullanarak insanlara saldıran kadın tutuklandı.

Asayiş 23.08.2022, 17:15
Almanya’da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde kılıç benzeri bir cisim kullanarak insanlara saldıran kadın tutuklandı.

Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Weiden in der Oberpfalz kasabasındaki bir meydanda saldırı paniği yaşandı. Olay yerine gelen polis, kılıç benzeri cisimle etrafındakilere saldıran bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. Olay esnasında birçok kişinin yaralandığı bildirilirken, konuyla ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Yorumlar (0)
31°
parçalı bulutlu