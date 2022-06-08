Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir aracın yol kenarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charlottenburg semtinde yer alan Rankestrasse Caddesi’nde bir araç, mağazanın önündeki kalabalığın arasına daldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Bunun kasıtlı mı yoksa trafik kazası mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Sürücü gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.