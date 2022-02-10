Almanya’da AYM, "Erdoğan" şiirinde Böhmermann’ı haksız buldu

Almanya’da Anayasa Mahkemesi, televizyon programında okuduğu şiirle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Jan Böhmermann’ın başvurusunu reddederek şiirin bazı bölümlerine getirilen yasağın doğru olduğuna hükmetti.

Almanya’da 2016 yılında ZDF televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden komedyen Jan Böhmermann’a bir darbe de Almanya Anayasa Mahkemesinden geldi. Mahkeme, Böhmermann’ın şiirin bazı bölümlerinin yasaklanmasına yönelik itirazını reddederek kararın doğru olduğunu hükmetti. Böhmermann başvurusunu reddeden mahkeme, komedyenin "başarı şansı bulunmadığını" ifade etti. Böylece Böhmermann’ın şiirle ilgili tüm hukuk yolları tükendi.

Hamburg Eyalet Mahkemesi 2017 yılında şiirin "hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğuna hükmederek bazı bölümlerine yasak getirmişti.

24 dizeden 18’i yasaklanmıştı

Böhmermann, 31 Mart 2016 tarihinde kamu yayıncısı ZDF’teki "Neo Magazin Royale" programında okuduğu şiirle Almanya-Türkiye arasında diplomatik krize yol açmıştı. Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı şiire Erdoğan’ın avukatları itiraz etmişti. Yapılan itirazları sonuca bağlayan Hamburg Eyalet Yüksek kararında, Erdoğan’ın avukatlarının şiirin "tamamının" yasaklanması yönündeki talebini reddetmiş, ancak 2017’de şiirin 24 dizesinden 18’ine yasak getirmişti. Mahkeme ayrıca şiirle ilgili kısmi yasağın kaldırılmasını isteyen Böhmermann’ın avukatlarının talebine de olumsuz yanıt vermişti. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi 2018’de söz konusu kararı onayarak temyiz yolunu kapatmıştı. Yargıtay’a başvuran Böhmermann buradan da eli boş dönerken, son olarak davayı 2019 yılının sonunda Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Türkiye nota vermişti

Almanya ile diplomatik ilişkilerde gerilime neden olan olayda Türkiye hükümeti, Böhmermann’ın "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası’nın 103’üncü maddesi kapsamında yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103. maddenin de ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini açıklamıştı. Almanya’da Bakanlar Kurulu 25 Ocak Çarşamba günü 103’üncü maddenin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeye onay vermişti.