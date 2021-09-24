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Almanya’da 45 dakikada bir kadın şiddet görüyor

Almanya’da Federal Emniyet Dairesi tarafından açıklanan 2019 raporuna göre her 45 dakikada bir kadının şiddete maruz kalıyor.

Asayiş 24.09.2021, 12:45
Almanya’da 45 dakikada bir kadın şiddet görüyor

Almanya’da Federal Emniyet Dairesi tarafından açıklanan 2019 raporuna göre her 45 dakikada bir kadının şiddete maruz kalıyor.

Almanya Federal Emniyet Dairesi’nin (BKA) verilerine göre, her gün bir kadın cinayeti işleniyor ve her 45 dakikada bir kadın şiddete maruz kalıyor. Kadına şiddetin her geçen yıl artış kaydedilen BKA verilerinde, korona salgınıyla sayıların daha da arttığı aktarıldı. Ülkede şiddete maruz kalanların yüzde 81’inin kadın olduğu rapor edilen verilerde, şiddete uğrayan kişilerin neredeyse yarısının şiddet uygulayan kişi ile aynı evde yaşadığı ortaya kondu.

2019 yılında Almanya’da öldürülen kadın sayısı 267 olurken, 542 kişinin ise öldürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Mevcut veya eski partner kaynaklı şiddet vakalarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,7’lik bir artış yaşandı. 141 bin 792 kişinin partneri tarafından şiddetine maruz kaldığı raporlarda da yer aldı

Salgında şiddet arttı

Almanya Aile Bakanlığının 2020 yılına ilişkin ön raporunda sayılar verilmezken, korona salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma gibi önlemler nedeniyle kadınların evde partneriyle daha fazla vakit geçirdiği vurgulandı. Evde kalmak zorunda kalan kadınların daha fazla şiddete maruz kaldıkları halde polise bildirilmeyen çok sayıda vaka olduğu, gerçek sayıların daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kayda geçen şiddet vakaları arasında cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, tecavüz, taciz, tehdit, izleme ve özgürlüğün elinden alınması gibi suçlar yer alıyor.

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