- Almanya’da 1 Mayıs kutlaması

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Dünya’nın bir çok farklı ülkesinde de kutlanan 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma günü etkinliği Almanya’nın başkenti Berlin’de de binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkentte polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.