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- Almanya’da 1 Mayıs kutlaması
Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Asayiş 01.05.2022, 23:58
Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Dünya’nın bir çok farklı ülkesinde de kutlanan 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma günü etkinliği Almanya’nın başkenti Berlin’de de binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkentte polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.