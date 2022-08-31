Almanya, Münih Olimpiyatları’nda öldürülen İsraillilerin yakınlarına 28 milyon euro tazminat ödeyecek

Almanya, 1972 Münih Olimpiyatları’nda öldürülen 11 İsrailli sporcunun yakınlarına 28 milyon euroluk tazminat ödeyecek.

Almanya’nın Münih kentinde 1972’de düzenlenen olimpiyatlar sırasında 11 İsrailli sporcunun Kara Eylül adlı örgüte bağlı silahlı saldırganlar tarafından öldürülmesinden 50 yıl sonra Almanya, 11 İsrailli sporcunun yakınlarına 28 milyon euroluk tazminat ödenmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Bu ayın başlarında sporcuların aileleri, kendilerine sunulan tazminat miktarının çok düşük olduğunu söyleyerek trajedinin anma törenlerini boykot etmekle tehdit etmişti. Katliamın 50’inci yıldönümünden günler önce ise anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve bunu "Alman hükümeti tarafından atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Cumhurbaşkanı Herzog yaptıkları ortak açıklamada, tarihi netlik konusunda bir anlaşmaya varıldığı için "mutlu ve rahat" olduklarını ifade ettiler. Almanya ayrıca, rehin alma ve başarısız kurtarma operasyonuyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldıracağını belirtti.

Uzun yıllardır sporcuların aileleri, Alman makamlarını sporcuları korumak için yeterince çaba göstermemek ve güvenlik açıkları konusunda şeffaf olmamakla suçluyor.

Münih katliamı

Münih kentinde 1972’de düzenlenen olimpiyatlar sırasında 5 Eylül’de Kara Eylül adlı örgüte bağlı silahlı saldırganlar 11 İsrailli sporcuyu olimpiyat köyü içinde rehin almıştı. Sporcuların 2’si saldırganları tarafından hemen vurularak öldürülmüş, diğer sporcular ise saldırganların ülke dışına kaçmaya çalıştığı sırada havaalanında polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.