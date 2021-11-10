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Almanya hayali Arnavutköy’de son buldu

Almanya’ya gitme vaadiyle Türkiye’ye gelen Filistin uyruklu 4 göçmenin hayalleri Arnavutköy’de son buldu. Afgan uyruklu çete tarafından fidye için kaçırılan 4 Filistinli, işkence gördükleri evin balkonundan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Afgan gasp çetesi üyeleri, kayıplara karıştı.

Asayiş 10.11.2021, 10:19
Almanya hayali Arnavutköy’de son buldu

Almanya’ya gitme vaadiyle Türkiye’ye gelen Filistin uyruklu 4 göçmenin hayalleri Arnavutköy’de son buldu. Afgan uyruklu çete tarafından fidye için kaçırılan 4 Filistinli, işkence gördükleri evin balkonundan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Afgan gasp çetesi üyeleri, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Muammer Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Filistin uyruklu Omar Al Hasan, Hüseyin El Bedevi, Halit Hasan ve Macit Hasan Taksim’de gezdiği esnada Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 4 Afganistan uyruklu şahıs ile tanıştı. Tanıştıktan sonra arkadaşlık kuran ve beraber vakit geçiren şahıslar daha sonra tanıştıkları Filistin uyruklu 4 kişiyi Almanya’ya götürme vaadi ile kandırıp Arnavutköy’de bulunan evlerine getirdi. Eve gelir gelmez elleri ve ayakları bağlanan Filistinli şahısların ailelerini görüntülü arayarak 10 Bin Dolar fidye talep eden Afgan çete paranın ödenmesi için süre verdi.

Verilen sürenin son gününe gelindiğinde paranın ödenmeyeceğini anlayan Filistin uyruklu 4 kişi evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Balkondan atlayan 4 Filistinli’den Omar Al Hasan ve Huseyin El Bedevi yere düşer düşmez bel ve bacaklarında kırıklar oluştu. Vücudunda kırıkların oluştuğu Filistinliler olay yerinde yığılıp kalırken arkasından sarkarak atlayan Halit ve Macit Hasan olay yerinden koşarak kaçtı. Yere yığılan şahısların yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yığılan göçmenlere müdahale ettiği esnada Afganistan uyruklu gasp çetesi üyeleri Nureddin Meselmeni, Nadim Alshıkh ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi binanın arka kapısından çıkarak kapının önünde bulunan araçlarla kayıplara karıştı. Yerde yatan yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kameraları ile kaydedilirken kaçan çete üyeleri ise güvenlik kameraları tarafından anbean böyle kaydedildi.

Elleri ile silah işareti yapıp gösterdiler

Yaşananları anbean gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Sibgetullah Turnagül, “Ben sabah buraya geldim dükkanımı açtım saat 08.30 da işe başladık dışarıdan bir ses geldi ben çıktım baktım iki kişi yerde. Hemen koştum onlara müdahale ettim bacakları ve ayakları kırılmıştı biz ekiplere haber verdik hemen gelip müdahale ettiler. Ben ne olduğunu sormaya çalıştım ama dillerinden pek anlamıyordum bana silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler ama ne olduğunu tam bilmiyorum. İki üç gündür burada rehin tutmuşlar herhalde ambulans ve polis hemen geldi ilgilendi bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar” şeklinde konuştu.

Bizim yaralılar ile uğraşmamızı fırsat bilmişler

Yine mahallede yaşayan ve olayın yaşandığı dairenin mal sahibi olan Nevruz Tazegül ise, “Sabah erken saatlerinde ben büfede oturuyordum ses duyup hemen gittim. 2 kişi yerde yatıyordu ekipler geldi hemen alıp götürdüler. Benim Suriyeli kiracılarımın evinden atlamışlar benim evimde 2 senedir oturuyordu ve asla bir sıkıntı olmadı ama yaralıların durumları iyi değildi ben bir şeyden şüphelenmedim her zamanki halleri vardı. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış 4 kişilermiş. Biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar” dedi.

Kaçış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Filistin uyruklu şahıslar gasp çetesinden kurtulmak için balkondan aşağıya atladığı esnada binanın arka girişinden kaçan gasp çetesi sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Şüphelilerin ayakkabılarını ve üstlerini giymeden araçlara koştuğu ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

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