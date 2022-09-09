Almanya Hamburg Limanı’nda 700 kilogram eroin ele geçirildi

Almanya’nın Hamburg Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 700 kilogram eroin ele geçirildi.

Almanya’nın Hamburg Limanı’nda, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Hamburg Federal Kriminal Polis Dairesi ve Dresden Savcılığı tarafından yürütülen ortak operasyonda 700 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Almanya, Hollanda ve İspanya’da 5 kişi tutuklandı. Tutukluların 53 yaşında bir Türk, 2 Alman, bir Sırp ve 35 yaşındaki bir İran vatandaşı olduğu öğrenildi. Savcılık, İran’dan gönderilen eroinin, Hollanda üzerinden Avrupa’ya sevk edileceğinin planlandığını açıkladı. Operasyonun ardından şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el kondu. Çetenin diğer üyelerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.