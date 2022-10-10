Almanya Dışişleri Bakanlığı: "Kiev’deki Alman Büyükelçiliğine Rus füzeleri isabet etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırılar sırasında füzelerin Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün olduğu binaya isabet ettiğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırılarının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı başkentte bulunan Alman Büyükelçiliğinin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Büyükelçiliğin vize bölümünün bulunduğu binanın zarar gördüğü bildirilirken, aylardır bu binada hizmet verilmediği ve binada hiçbir çalışanın olmadığı belirtildi.

Kiev’de bulunan Böll Vakfı eski başkanı Sergej Sumlenny, sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "Almanya’nın Kiev’deki büyükelçiliğinin vize ofisinin bulunduğu bina bugün Ruslar tarafından vuruldu. Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un tepkisi var mı? Belki bazı Leopar tankları gönderip yerinde durumu kontrol etmek isterler" dedi.