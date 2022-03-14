Alman vatandaşına Türkiye’ye gelir gelmez kabusu yaşatan hırsız yakalandı

Almanya’da eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla Antalya’ya yerleşen Türk asıllı Alman vatandaşının arabasından 5 bin euro ve pasaportlarının bulunduğu çantayı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Mart Cumartesi günü gece saatlerinde Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşini yaklaşık 1 ay önce kaybeden Türk asıllı Alman vatandaşı Serhat Bulut (36), yeni bir yaşama başlamak için 3 çocuğuyla birlikte Almanya’dan Antalya’ya geldi. Burada çocuklarını okula yazdırmak için uğraşan Bulut, gece saatlerinde evine geldiği sırada içerisinde 5 bin euro ve pasaportlarının bulunduğu bel çantasını aracın bagaj kısmında bıraktı, aracını kilitlemeyi de unuttu. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, otomobilin içine girip, bagaja açılan hazneden çantayı ve bazı eşyaları poşete doldurarak bölgeden uzaklaştı. Sabah kalktığında çantayı bagajda göremeyen Bulut, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince acı gerçekle yüzleşti. Bulut, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarından şüphelinin Abdullah Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin operasyonu sonucu yakalanan Abdullah Ö., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çaldığı pasaport ve evraklar Serhat Bulut’a teslim edildi.