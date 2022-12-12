Alman patriot füze sistemleri Polonya’ya yerleştirilecek

Almanya tarafından Polonya’ya gönderilecek olan patriot füze sistemlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına bu hafta içerisinde başlanacak.

Ukrayna’nın Rusya’nın füze saldırılarına karşı koymak üzere ateşlediği bir S300 füzesi Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından hava sahasını korumak için Almanya tarafından Polonya’ya gönderilecek olan patriot füze sistemlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına bu hafta içerisinde başlanacağı açıklandı. Bu kapsamda yarın bir Alman heyet patriot füzelerinin yerleştirilmesi planlanan mevzilerde keşif ve incelemelerde bulunmak üzere Polonya’ya gelecek. NATO’nun doğu kanadında kritik altyapıyı koruması hedeflenen patriot füzelerin, Polonya’ya sevkiyatının tam olarak ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu sevkiyatın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

"Füzelerin komutası Polonya’da olacak"

Przewodow köyüne düşen füzenin ardından Almanya, Polonya’ya hava sahasını daha etkili korumak için patriot füze sistemleri göndermeyi önermişti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise Almanya’nın önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtmişti. İktidardaki Hukuk ve Adalet partisi PiS’in lideri Jaroslaw Kaczynski’nin, "Patriotları Ukrayna’ya göndersinler" sözleri üzerine hem Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hem de Blaszczak söz konusu füzelerin Ukrayna’nın batısına yerleştirilmesini, bu şekilde Polonya hava sahasının yanı sıra Rusya saldırısı karşısında Ukrayna’nın batısının da savunulacağını ifade etmişti. Polonya’nın bu önerisi karşısında, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise patriot sistemlerinin NATO bölgesinin entegre hava savunmasının bir parçası olduğunu, NATO toprakları dışında konuşlandırılacak olması durumunda ise konunun önceden NATO müttefikleriyle müzakere edilmeyi gerektirdiği açıklamasında bulunmuştu. Lambrecht’in bu açıklamasının ardından Kaczynski ise, Polonya’ya yerleştirilmiş ancak Almanya’nın komuta edeceği patriotların Rus füzelerini vurmak için ateşlenmeyeceğini ileri sürmüştü. Kaczynski, "Almanya’nın bugüne kadarki tutumu Rus füzelerine ateş etmeye karar vereceklerine inanmamız için bir neden göstermemekte" şeklinde konuşmuştu. Tüm bu açıklamaların ardından Polonya Savunma Bakanı Blaszczak geçtiğimiz hafta patriot füze sistemlerinin Polonya’ya yerleştirilmesi çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuş ve füzelerin Polonya’nın komuta sistemlerine bağlı olacağını bildirmişti.