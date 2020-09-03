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Alman Basını: “Almanya’daki 5 çocuğun katili anneleri”

ALMAN BASINI TARAFINDAN ALMANYA'NIN SOLİNGEN KENTİNDEKİ BİR EVDE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILAN 5 ÇOCUĞUN KATİLİNİN 27 YAŞINDAKİ ANNELERİ OLDUĞU YAZILDI.

Asayiş 03.09.2020, 21:30
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Alman Basını: “Almanya’daki 5 çocuğun katili anneleri”

Alman basını tarafından Almanya’nın Solingen kentindeki bir evde cansız bedenlerine ulaşılan 5 çocuğun katilinin 27 yaşındaki anneleri olduğu yazıldı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki çok katlı apartmanda bulunan bir dairede yaşları 1, 2, 3, 6 ve 8 olan 5 çocuğun cesedine ulaşılmıştı. Çocukların anneanneleri polisi arayarak, 27 yaşındaki kızının çocuklarını öldüreceğini ve daha sonra da tatile gideceğini ihbar etmesi üzerine belirtilen adrese polis gelmiş ve çocukların cesedi ile karşılaşmıştı. Alman basınında çıkan haberlerde, 27 yaşındaki Alman kadının çocuklarını öldürdükten sonra 11 yaşındaki oğlunu yanına alarak olay mahallini terk ettiği yazıldı. Öğlen saatlerinde ise Düsseldorf kentinde trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunan cani annenin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Polis, 11 yaşındaki çocuğun ise anneannesinin yanında olduğunu aktardı.

Olayın yaşandığı yerde oturan Kasım Ayten yaptığı açıklamada, “Burada oturuyorum. Bir bayan 5 çocuğunu öldürmüş ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar üzgünüz ki hepimiz“ ifadelerini kullandı. Çocuklarını öldüren kişiyi birkaç defa gördüğünü dile getiren Ayten, “Çocukları bizim çocuklarımızla beraber oynadılar. Kadında herhangi bir belirti veya böyle bir şey yapacağını görmemiştik. Gayet normaldi. Çocuklarda bir şey yoktu. Fark etmiş olsaydık, böyle bir sorunu olduğunu düşünseydik kesinlikle burada birileri yardımcı olurdu“ dedi.

Mahalledeki polis yoğunluğundan sonra olaydan haberdar olduklarını söyleyen Kenan Bozkurt, “Normal bir insan bunu yapmaması lazım. Ruh hastası olması lazım. İnsanlığa sığmaz bu yaptığı“ ifadelerini kullandı. Polis Sözcüsü Stefan Weiand yaptığı açıklamada, saat 13.45’de 5 çocuğun bir apartman dairesinde ölü oldukları ihbarını aldıklarını belirtti. Weiand, “Bu olaydan 27 yaşındaki annenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Anne daha sonra Düsseldorf kentine giderek kendini trenin altına attı ve yaralandı. İfadesini daha alamadık. Polis ekipleri olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor“ dedi.

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