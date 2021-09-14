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Alkolün etkisiyle çıktığı direkte sızdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıktığı baz istasyonu direğinin üzerinde sızan alkollü şahıs görenleri şaşırttı.

Asayiş 14.09.2021, 19:28
Alkolün etkisiyle çıktığı direkte sızdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıktığı baz istasyonu direğinin üzerinde sızan alkollü şahıs görenleri şaşırttı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi mezarlığında meydana geldi. Tayfun A. (40) iddiaya göre alkol aldı. Şahıs alkolün etkisiyle 15 metre yüksekliğindeki baz istasyonu direğine tırmandı. 10 metre yüksekliğe çıkan şahıs, direkte sızdı kaldı. Çevredeki esnaflar bir süre sonra direk üzerinde şahsın hareketsiz yattığını gördüler. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, seslenerek şahsı uyandırmaya çalıştılar. Bir süre sonra uyanan şahıs, kendi imkanıyla çıktığı direkten indi. Tayfun A., direğe ne zaman ve nasıl çıktığını hatırlamazken, uzun süre şoku üzerinden atamadı.

Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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