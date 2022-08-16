Alkolü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Edirne’de alkollü sürücü polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan Mahallesi Ahmet Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ercan B. yönetimindeki 22 EC 111 plakalı otomobil Edirne’nin girişinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kaçabilen sürücü, şehir merkezinde durduruldu. Yapılan alkolmetre ölçümünde sürücü Ercan B’nin 179 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca alkolü sürücünün ehliyetini kaptırmamak için direksiyon başına ehliyetsiz eşini geçirdiği öğrenildi. Sürücü Ercan B.’nin direksiyon başına koyduğu eşinin ise otomobil kullanmayı bilmemesi olayı gün yüzüne çıkarttı. Sürücü değişimi ise polis ekiplerinin dikkatinde kaçmadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüye dur ihtarına uymama ve alkollü araç kullandığı için cezai işlem uygulandı.