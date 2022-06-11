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Alkollü yakalanan sürücünün arkadaşı: “Beni bundan sonra yakalayabiliyorsanız yakalayın”

Tekirdağ Çorlu’da bir sürücü alkollü araç kullanırken bekçilere yakalandı. Sürücünün arkadaşı ise, “Beni bundan sonra yakalayabiliyorsanız yakalayın. 10 bin lira ceza gönderin, parasında değilim” dedi.

Asayiş 11.06.2022, 09:22
Alkollü yakalanan sürücünün arkadaşı: “Beni bundan sonra yakalayabiliyorsanız yakalayın”

Tekirdağ Çorlu’da bir sürücü alkollü araç kullanırken bekçilere yakalandı. Sürücünün arkadaşı ise, “Beni bundan sonra yakalayabiliyorsanız yakalayın. 10 bin lira ceza gönderin, parasında değilim” dedi.

Havuzlar Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi’ne bağlı yaya devriye görevlileri, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzeri Çobançeşme kavşağı mevkiinde bir sürücüyü durdurdu. Olay yerine gelen trafik polisi, sürücünün alkollü olduğunu belirledi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, arkadaşı ise ekiplere tepki çeken cümleler kullandı. Ceza kesilmesine kızan alkollü sürücünün arkadaşı, “Bundan sonra beni yakalayabiliyorsanız yakalayın. İsterseniz 10 bin lira ceza gönderin, parasında değilim” diye konuştu.

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