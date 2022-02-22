Alkollü taksicinin kaldırımdaki kişiye çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Hatay’da alkollü taksi sürücüsünün kaldırımdaki yayaya çarptığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 21 Şubat Pazartesi Kırıkhan ilçesi Şehit Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olan Osman İ. (56), kullandığı 31 T 6030 plakalı ticari taksinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bir aydınlatma direğine, ardından kaldırımda bulunan Hakan K.’ye (43) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü sürücü Osman İ. ile Hakan Y.’yı Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Trafiğe kapanan yol aydınlatma direğinin ve taksinin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Taksi sürücüsü Osman İ.’nin, kaldırımda bulunan Hakan Y.’ye çarptığı anlar ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.