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Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı

SİVAS’TA ARACINA ÇAKAR TAKAN VE ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 6 BİN 726 TL PARA CEZASI UYGULANIRKEN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı

SİVAS’TA ARACINA ÇAKAR TAKAN VE ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 6 BİN 726 TL PARA CEZASI UYGULANIRKEN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

19 Nisan 2020 Pazar 06:11
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Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı

Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 Bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yunusemre Mahallesi Menderes caddesi üzerinde Polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında Y.K. idaresindeki 58 AC 084 plakalı otomobilde çakar takılı olduğu ve sürücüsünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri, sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan ve çakar takmaktan işlem başlattı. Alkollü sürücünün aracı otoparka çekilerek trafikten men edilirken sürücüye 6 bin 726 TL para cezası uygulandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

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