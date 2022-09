Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin dakikalarca dil dökmesine rağmen tedavi olmayı reddetti.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Mandıracı 2. Sokak girişi yakınlarında meydana geldi. Şeyh Sinan Mahallesi istikametine seyreden Y.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Y.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca dil dökmesine rağmen tedavi olmayı reddetti. Sağlık görevlisinin “İlk anda yaralı olduğunuzu anlamayabilirsiniz, sizi hastaneye götürelim” demesi üzerine Y.Ş., “Benim bir şeyim yok. Ne yapalım yani ölürsek öleceğiz” diye konuştu. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü Y.Ş.’nin 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Karakola götürülen Y.Ş.’nin ehliyetine el konulurken, kullandığı otomobilin de hacizden yakalamalı olduğu ortaya çıktı.

’Sen bir de beni 1990’da görecektin’

Öte yandan otomobilin arka camında yazan “Sen bir de beni 1990’da görecektin” yazısı dikkat çekti. Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı.