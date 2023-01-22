Alkollü sürücünün kullandığı araç kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin A. (39), idaresindeki 02 HA 100 plakalı otomobil ile Ahmet Ormankıra (35), idaresindeki 02 DA 730 plakalı otomobil, Besni ilçesi Oyalı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ahmet Ormankıran ile aynı araçta bulunan Fatma Ormankıran (33), yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Ormankıran, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Ormankıran yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Hüseyin A’nın 2.34 promil alkollü olduğu ise öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.