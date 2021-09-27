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Alkollü sürücünün kaza ânı araç kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün orta refüj üzerinden karşı yöne geçerek otomobille çarpıştığı ânlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Asayiş 27.09.2021, 14:43
Alkollü sürücünün kaza ânı araç kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün orta refüj üzerinden karşı yöne geçerek otomobille çarpıştığı ânlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Anafartalar Caddesi üzerinde seyir hâlinde olan E.D. (30) idaresindeki 16 EDB 70 plakalı otomobil, hız sebebiyle kontrolden çıktı. Kavşakta duramayan otomobil, orta refüje çıktıktan sonra, karşı yönden gelen Ö.G.(27) idaresindeki 16 Y 3073 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, E.D. idaresindeki otomobil ağır hasar aldı.

Kaza sonrası trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.D.’nin 160 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesildi. Kaza ânı ise başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamerada, otomobilin hızla ilerleyip orta refüj üzerinden geçerek kaza yaptığı görüldü.

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