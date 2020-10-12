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Alkollü sürücünün çarptığı 5 koyun telef oldu

ADANA’NIN YUMURTALIK İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİL İLE ÇARPTIĞI 5 KOYUN TELEF OLDU.

Asayiş 12.10.2020, 15:56
Alkollü sürücünün çarptığı 5 koyun telef oldu

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde alkollü sürücünün otomobil ile çarptığı 5 koyun telef oldu.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Deveciuşağı Mahallesi’nde ikamet eden H.D. ve K.S. isimli şahıslar, bir otomobilin kendilerine ait koyun sürüsüne çarptığını, 5 koyunun telef olduğunu, 5 koyunun ise yaralandığını, otomobilin olay yerinden kaçtığını ve plakasını alamadıklarını bildirmeleri üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri yapılan araştırma sonucunda, sürüye çarpan otomobili tespit ederek sürücüsünün A.S. olduğunu ve şahsın 1.65 promil alkollü olduğunu belirledi.

Jandarma Trafik ekiplerince otomobil sürücüsünün sürücü belgesine 6 ay süre ile el konulurken, toplamda 7 bin 707 TL idari para cezası uygulandı.

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