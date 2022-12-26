Alkollü sürücüler gece denetlemesine takıldı

Uşak’ta gece geç saatlerde kentin birçok noktasında yapılan denetlemelerde 2 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu, 3 ehliyetsiz sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Uşak’ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak denetimler gerçekleştirildi. Gecenin geç saatlerinde polis ekipleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları tek tek durdurdu. Sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Yapılan kontrollerde alkollü çıkan araçların kaçmamaları için önlemler alındı. 2 alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken ehliyetsiz 3 sürücüye de işlem yapıldı.