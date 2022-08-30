Alkollü sürücüden polise: "Cinayet mi işledik"
Kocaeli’de uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.
Kocaeli’de uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.
Olay, gece 03.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurarak sürücü S.Ç.’nin durumundan şüphelendi, alkol testi yaptı. Yapılan muayenede üst sınırın üzerinde alkollü çıkan vatandaşa idari para cezası uygulandı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.
S.Ç., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
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