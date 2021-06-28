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Alkollü sürücüden güldüren tehdit: "Ben sizin komiseri arayayım"

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün pansuman bahanesi şaşırttı. Sürücüye 4 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.

Asayiş 28.06.2021, 00:34
Alkollü sürücüden güldüren tehdit: "Ben sizin komiseri arayayım"

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün pansuman bahanesi şaşırttı. Sürücüye 4 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

Ekipler, 16 FL 787 plakalı otomobili durdurdular.

Alkolmetreye üflemekle direnen sürücü Ferhat B.(63)’nin bahanesi şaşırttı. Ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap veren Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." diye konuşması dikkat çekti.

Dakikalar sonra Alkolmetreye üfleyen sürücü, 1.3 Promül alkollü çıkınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1679 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.
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