Alkollü sürücü, zincirleme kazaya sebep oldu

Side-Sorgun yolunda alkollü sürücünün 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil hurdaya döndü. Kazanın meydana geldiği yerde bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Yapılan kontrolde 192 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsüne bin 823 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

Kaza, Sorgun-Side yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Bülent Ö.’nün kullandığı 34 GS 1006 plakalı otomobilin, Side 1545 sokakta seyir halindeyken olduğu yerde dönerek karşı yönden gelen Yavuz İ.’nin kullandığı 07 HJ 261 plakalı otomobile ön sol çamurluğundan çarptıktan sonra Umut Ö.’nün kullandığı N LD 8314 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı Yavuz İ.’nin kullandığı 07 HJ 261 plakalı otomobil çamurluğunda küçük bir hasarla atlatırken Bülent Ö’nün kullandığı 34 GS 1006 plakalı otomobil ile Umut Ö.’nün kullandığı N LD 8314 plakalı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, olay yerine gelen jandarma trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde araç sürücülerinden Bülent Ö.’nün 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanan Bülent Ö.’nün sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.