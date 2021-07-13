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Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamada "Telefonla konuşayım. Üfleyeceğim" diyerek dakikalarca polis ekiplerini oyalayıp, Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye ceza yağdı.

Asayiş 13.07.2021, 00:46
Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamada "Telefonla konuşayım. Üfleyeceğim" diyerek dakikalarca polis ekiplerini oyalayıp, Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye ceza yağdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Polis ekipleri, şüphelendikleri 41 RY 240 plakalı otomobili durdurdular. Araçtan inen sürücü İdris Uğur K.(34)’dan Alkolmetreye üflenmesi istendi. Uyanık sürücü, Alkolmetreyi görünce ’Telefonla konuşayım, üfleyeceğim’ cevabını verdi. Telefonu kulağına dayayarak adımlar atan sürücünün, oyaladığını gören polis ekipleri duruma müdahale ettiler. Alkolmetre yöneltilen sürücü, uzaklaşmaya başladı. Ekiplere zor anlar yaşatan sürücü, elinden telefonun alınmasıyla bu kez de aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Dakikalarca polis ekiplerine zorluk çıkartarak Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 3 bin 836 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Yanlış beyanda bulunan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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