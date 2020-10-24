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Alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI
Asayiş 24.10.2020, 03:58
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzeri Anadolu Lisesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine yokuş yukarı seyreden Y.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kaza sonrası çarpan aracın yanı sıra park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yaralan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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