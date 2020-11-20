banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı

Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı

Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 20.11.2020, 01:35
3
Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı
banner422

Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tuna caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinde seyir halinde olan 16 GM 267 plakalı otomobil sürücüsü S.G., park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araç içinden çıkan S.G.’ye, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sürücü S.G.’yi alkollü olduğu için gözaltına alındı. Sürücünün yapılan alkol testinin ardından 120 promil alkol aldığı ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu