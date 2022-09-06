Alkollü sürücü otomobiliyle park halindeki araca çarptı

Antalya Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü 2.37 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken bin 823 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, Antalya Caddesinde Yapay Şelale istikametinden Adliye istikametine gitmekte olan Nuh G.’nin kullandığı 06 BOA 206 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 07 AVD 687 plakalı hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana geldi.

Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşan kazada yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsünün ehliyeti 6 aylığına geçici olarak iptal edilirken, bin 823 TL idari para cezası uygulandı.