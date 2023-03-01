Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre alkollü sürücünün son sürat kullandığı otomobilin önce ticari araca, ardından park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kaza nedeniyle 5’i park halinde olmak üzere 7 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Gençlik Caddesi ile 1914 Sokak kesişimde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi üzerinde seyreden M.K. idaresindeki 09 EA 386 plakalı ticari araca, 1914 Sokak üzerinden süratli bir şekilde caddeye çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen H.Ö. idaresindeki 09 UC 533 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçlar savrularak, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan şoför H.Ö. (41) ile yolcu konumundaki K.A. (42) ve T.A. (25) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı otomobil şoförü H.Ö.’yü ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine; araçta yolcu konumunda bulunan K.A. ve T.A.’yı ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü H.Ö.’nün 1,31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

"Son sürat ara yoldan karşıya geçmeye çalıştı"

Görgü tanıklarına göre otomobilin aşırı hızlı olduğu belirtilirken, kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin ara yoldan süratli bir şekilde karşı yola geçmeye çalıştığı, o esnada yolda ilerleyen ticari araca hızla çarptığı görülüyor.