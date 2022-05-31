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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Adıyaman’da, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen alkollü sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybedince ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 31.05.2022, 12:11
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Adıyaman’da, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen alkollü sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybedince ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öğrenilen Sadin A., idaresindeki 06 EMS 12 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi 2.Çevre yolu üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynırına ardından ise park halinde bulunan Timur A.’ya ait 06 FC 7816 plakalı Honda marka otomobile çarparak refüje çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve her hangi bir yaralanması olmayan araç sürücüsü Sadin A., tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir iş yeri ve 2 aracın hasar gördüğü kazada, kaza anı kameralara ise saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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