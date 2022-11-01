Alkollü sürücü el frenini çekmeyince otobüse çarptı

Küçükçekmece’de alkollü sürücü yol ortasında durup el frenini çekmeyi unutunca geri geri giderek seyir halindeki otobüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden 34 BEA 954 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin K., yolda aniden durdu. Sürücünün el frenini çekmediği araç geri geri giderek aynı yöne giden seyir halindeki Atilla Seymen yönetimindeki 34 BKJ 854 plakalı otobüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Otobüs şoförü Atilla Seymen, yolcuları tahliye ederek 112 Acil servise durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobil sürücüsü çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekildi.

Öte yandan, geri geri giderek kazaya neden olan aracın sağ koltuk altında alkol şişesi olduğu görüldü. Hayati tehlikesi olmayan araç sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza anında otobüste yolcu olan Veli Aslan, "Adam burada durdu, aşağıya inerken inemedi düştü ve el frenini çekemedi. O sırada otobüs şoförü kaçmaya çalıştı ama arkadaş arabayı kaydırınca arabaya vurdu. Zaten burada da sıkıştı kendisi, ambulans çağırdık, geldi hastaneye kaldırdı" dedi.