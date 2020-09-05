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Alkollü sürücü duran araca çarptı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 05.09.2020, 20:23
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi üzerinde Öztrak Parkı civarında meydana geldi. İddiaya göre, Keşan istikametine seyreden A.G. (45) yönetimindeki 59 LU 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 UE 9490 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü A.G. ve yanında bulunan Eyüp Ç. (72) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan muayenede ise, sürücü A.G’nin alkollü olduğu tespit edildi.
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