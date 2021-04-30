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Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki telleri yırtıp aydınlatma direğini devirdi, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 30.04.2021, 21:15
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Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki telleri yırtıp aydınlatma direğini devirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Osman Yıldız (55) yönetimindeki 16 F 4767 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç refüj üzerindeki koruma tellerini yırtıp çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Yan duran otomobildeki sürücü ile yanındaki arkadaşı Engin Memişoğlu (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu karayolunun tek şeridi kısa süreli kapandı. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılınca, yol tamamen trafiğe açıldı. Hastanede alkol testi yapılan sürücünün 230 promül alkollü olduğu tespit edildi.
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