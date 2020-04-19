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Alkollü şahıslar polisi tehdit edince gözaltına alındı

BATMAN’DA BİR AVM'DE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYAN VE ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN İKİ KİŞİ İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI. ALKOLLÜ ŞAHISLAR POLİSİ "BATMAN UFAK BİR MEMLEKETTİR" DİYEREK TEHDİT ETTİ.

Alkollü şahıslar polisi tehdit edince gözaltına alındı

BATMAN’DA BİR AVM'DE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYAN VE ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN İKİ KİŞİ İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI. ALKOLLÜ ŞAHISLAR POLİSİ "BATMAN UFAK BİR MEMLEKETTİR" DİYEREK TEHDİT ETTİ.

19 Nisan 2020 Pazar 13:33
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Alkollü şahıslar polisi tehdit edince gözaltına alındı

Batman’da bir AVM’de sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkollü olduğu öğrenilen iki kişi ile polis arasında tartışma yaşandı. Alkollü şahıslar polisi "Batman ufak bir memlekettir" diyerek tehdit etti.

Batman’da bir AVM’de alkolü olduğu öğrenilen iki kişi ile kasada sıra bekleyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine motorize polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimlik kontrolü yapıp sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Bunun üzerine alkollü şahıslar polisle de tartışmaya başladı. Alkol alan şahıslar polise direnerek "Batman ufak bir memlekettir" diyerek polisi tehdit etti. Yapılan kontrollerin ardından araçlarına giden şahıslara ehliyetsiz ve alkollü olması nedeniyle ceza yazıldı. Zanlılar, daha sonra polisi tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

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