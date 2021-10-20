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Alkollü şahıslar omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtılar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yolda yürürken kendilerine omuz atıp tartışan alkollü şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kardeş, yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 20.10.2021, 01:27
Alkollü şahıslar omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtılar

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yolda yürürken kendilerine omuz atıp tartışan alkollü şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kardeş, yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen alkollü şahıslar, cadde üzerinde karşılarına çıkan Recep H. (36) ile Süleyman H. (33) isimli ağabey ve kardeşe omuz atıp tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine alkollü şahıslar, yanlarında taşıdıkları bıçakları çıkararak iki kardeşi yaraladı. Daha sonra ise şahıslar, bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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