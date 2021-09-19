banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkolü fazla kaçırınca kendini kaybeden şahıs, sahilde yolun ortasına yatarak dakikalarca göğsünü yumrukladı.

Asayiş 19.09.2021, 10:15
Alkollü şahıs yere yatıp dakikalarca göğsünü yumrukladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkolü fazla kaçırınca kendini kaybeden şahıs, sahilde yolun ortasına yatarak dakikalarca göğsünü yumrukladı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolü fazla kaçıran bir şahıs, sahilde yürüyüş yolunun ortasına yattı. Dakikalarca buradan kalkmayan ve göğsünü yumruklayan şahıs, bir süre sonra sahildeki vatandaşları rahatsız etti. Bazı vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, bazıları ise alkollü şahsa yardım etmek istedi. Vatandaşların koluna girerek yoldan kaldırmaya çalıştıkları şahsın ayakta duramaması ise dikkat çekti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, bir süre sohbet ederek uyardıkları alkollü şahsı, daha sonra ekip aracına bindirerek evine götürdü. Aynı şahsın sürekli alkollü olarak sahile gelip burada yere yattığı öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0