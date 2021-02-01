Alkollü şahıs önce kendine zarar verdi sonra da 112’den yardım istedi

Tekirdağ’da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kol bileklerini kesici aletle kesti.

Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerindeki bir ikamette, alkollü olduğu iddia edilen M.Y. isimli şahıs, kesici bir aletle kol bileklerine zarar verdi.

Kanamasının artması üzerine panikleyen M.Y. 112’yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla polis eşliğinde Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.