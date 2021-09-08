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Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti

Bursa’da alkollü bir kişi çatıdan atlamaya kalktı. Atlamaya çıktığı çatıda alkol almaya devam eden şahıs, polis tarafından güçlükle aşağı indirildi.

Asayiş 08.09.2021, 11:20
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti

Bursa’da alkollü bir kişi çatıdan atlamaya kalktı. Atlamaya çıktığı çatıda alkol almaya devam eden şahıs, polis tarafından güçlükle aşağı indirildi.


İddiaya göre, fazla alkol alan bir şahıs, bir binanın en üst katına çıkarak intihar etmek istedi. Atlamaya çıktığı yerde bile halen alkol almaya devam eden şahıs için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aşırı alkollü olduğu anlaşılan şahsı çıktığı yerden indirdi. Şahıs tedbir maksadıyla hastaneye kaldırıldı.

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