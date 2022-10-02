Alkollü şahıs 30 metrelik uçuruma düştü, ekipler seferber oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü.

Olay Turgutlu’nun Osmancık kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol almak için Osmancık Mahallesinde ormanlık alana giden Mustafa Ünlütaş (41) burada yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma düştü.

Çevrede durumu fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri, Acil Sağlık Ekipleri ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 metrelik uçuruma inen İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri uzun süren çabalar sonucunda Ünlütaş’ı kurtarmayı başardı.

Alkollü olduğu öğrenilen Mustafa Ünlütaş olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.