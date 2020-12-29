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Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ayakta durmakta güçlük çeken bir kişi, motosiklete binmek isterken yere düşüp tekrar kalkarak motosikletiyle yoluna devam etti. Trafikte zikzak çizen motosikletli, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Asayiş 29.12.2020, 03:40
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ayakta durmakta güçlük çeken bir kişi, motosiklete binmek isterken yere düşüp tekrar kalkarak motosikletiyle yoluna devam etti. Trafikte zikzak çizen motosikletli, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Akşam saatlerinde ilçe merkezinde alkollü olduğu iddia edilen ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen bir şahıs, motosiklete binmek üzereyken yere yığıldı. Yerden kalkıp tekrar motosiklete binen sürücü, yoluna devam etmekte ısrar edince ilginç görüntüler yaşandı. Seyir halindeyken yolda zikzaklar çizen motosikletli, kaza tehlikesiyle karşı karşıya geldi.Trafikte motosiklet kontrolünü bir türlü sağlayamayan adam, bu kez yaya olarak yoluna devam etti.
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