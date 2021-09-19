banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir alkollü mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında iddiaya göre müziğin sesinin yüksek olmasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.09.2021, 01:00
Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir alkollü mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında iddiaya göre müziğin sesinin yüksek olmasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Kuşadası Limanı’nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre limandaki alkollü bir mekanda iddiaya göre müzik sesinden dolayı bir müşteri ile mekan sahibi ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek mekan dışına taştı. Mekana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Balıkçılar Meydanı’nda öfkeli müşteri silahına sarıldı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Bu sırada meydana yakın olan polis ekipleri olaya anında müdahale etti. Ekipler, silahlı saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına alırken, yaralılar da olay yerindeki sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vatandaş kamerasına yansıyan olayda ateş etme anları saniye saniye görüntülendi. Gerginliğin devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(MU-MA-Y)

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0