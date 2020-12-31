Alkollü kadın sürücü takla attıktan sonra ambulansa binmek istemedi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kaza yapan alkollü kadın sürücü ambulansa binmemek için güvenlik güçlerine direndi.

Kaza yılbaşı akşamı saat 18.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Yeniköy yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Güldal D. (40) idaresindeki 26 ACC 322 plakalı otomobil, Yeniköy’den Orhangazi merkezine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Yan duran otomobili gören çevre sakinleri aracı düzeltti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına oturduğu şoför koltuğunda ilk müdahale yapıldı. Güldal D. sağlık ekiplerinin hastaneye gitme teklifini ısrarla reddetti.

3,77 promül alkollü çıktı

Polis ve sağlık ekiplerine direnen alkollü kadın, polisin alkol ölçme talebini uzun süre geri çevirdi. Sonunda alkolmetreye üfleyen Güldal D.’nin 3,77 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan otomobil sürücüsü Güldal D.’ye ait olduğu belirlenen bir köpek de araç içinde bulundu. Çevredeki bir vatandaş ise köpeği kucağına alarak tuttu.

Alkollü direksiyona geçip kaza yapan Güldal D, polisin uzun uğraşları sonrasında araç içinden çıkarılarak polis otosuyla Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Güldal D’nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulurken, para cezası da kesildi.