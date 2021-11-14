Alkollü hasta sağlık çalışanlarını darp etti

Malatya’da bir hastanenin acil servisini birbirine katan alkollü şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen bir doktor ve sağlık çalışanını darp etti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.’ye getirildiği acil serviste Doktor Abdullah Ercan ile Koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi. Hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede Koordinatör Karayılan’ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli H.A.İ. polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, hastane çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darp edildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Acil Servis Hekimimize ve Acil Servis Koordinatörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.