Alkollü eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, alkollü eğlence mekanında çalışan B.Ş. ve E.A., gece saatlerinde son kalan müşterilere işletmenin kapanacağını söyledi. Müşteriler kalmakta ısrar edince tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri yanında bulunan silahla çalışanlar ve işletme sahibi Selçuk Sorgut’a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan işletme sahibi Sorgut hayatını kaybetti. B.Ş. ve E.A.’nın ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.