banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!

Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti

Malatya’da alkol alan iki arkadaşın bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 09.08.2022, 13:21
Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti

Malatya’da alkol alan iki arkadaşın bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, 09.30 sularında kent merkezinde bulunan Soykan Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan M.K. (54) ile İ.D. (48) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, İ.D.’nin bıçak darbelerine maruz kalan M.K. sol bacağına aldığı isabet sonucu yaralandı. Şüpheli şahsın kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan ekipler İ.D.’yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu