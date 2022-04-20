Alkollü araç kullanırken çarptığı bekçiyi şehit eden sanık hakkında karar

Küçükçekmece’de alkollü araç kullanırken uygulama noktasında durmayan ve çarptığı bekçilerden birinin şehit olmasına bir diğerinin ise yaralanmasına neden olan Önder Çınar’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Önder Çınar’a verilen cezada indirim uygulayarak toplamda 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

Küçükçekmece’de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı bekçi Kansu Turan’ın (29) şehit olmasına, Kadir Aykutluğ’un (32) ise yaralanmasına neden olan Önder Çınar’ın (38) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Önder Çınar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

“Vefat eden kişi için her şeyi yapmaya hazırım”

Duruşmada savunması sorulan sanık Önder Çınar “Ben 11 aydır cezaevinde vicdan azabı çekiyorum. Vefat eden kişi için her şeyi yapmaya hazırım. Evlilik aşamasında olan bir kişiyim. Böyle bir kaza geldi başıma. Soruşturmanın başından beri emniyet olsun savcılık olsun bunu bir cinayet gibi değerlendiriyor” dedi.

Müşteki avukatı ise sanığın sonuçlarını öngörerek olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Sanık alkol aldığını, hız sınırını aştığını ikrar etmiştir. Bunların hepsi olayda kastının olduğunu gösterir. Biz sanığın ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanığın eylemine uyan cezanın verilmesi belki bundan sonra da caydırıcılık oluşturacaktır. Sanık, polisten kaçtığı için bu eylem gerçekleşmiştir” dedi.

Olay nedeniyle yaralanan müşteki bekçi Kadir Aykutluğ ise “Biz görevimizi yapmak için oradaydık. Kasıtlı olarak üzerime araç sürüldü. Kasten öldürmeye teşebbüsten ceza almasını istiyorum” dedi.

“Benim çocuğum toprağın altında yatıyor”

Şehit bekçinin annesi Hatice Turan, sanığın evlenme aşamasındayım savunmasını hatırlatarak, “Benim çocuğum toprağın altında yatıyor benim çocuğum da evlenecekti bu yaz. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Şehit bekçinin kardeşi ise Emre Turan ise, “Sanık evlenecektim diyor. Benim abim de evlenecekti. Milletin üstünden geç, alkol al, hız yap, durma sonra vicdandan söz et. En yüksek cezayı almasını istiyorum yoksa beni cezalandırırsınız” şeklinde konuştu.

“Sonuçlarının bu olacağını bilsem o yoldan geçmezdim”

Son sözü sorulan sanık Önder Çınar “Vatanını milletini seven bir insan olarak benim ne kastım olabilir? Sonuçlarının bu olacağını bilsem o yoldan geçmezdim. Sicili temiz bir insanım. Benim bakmakla yükümlü olduğum yaşlı annem babam var. Beni tanıyan bilen insanlar böyle bir kazayı yaptığımı şaşkınlık içerisinde karşılıyorlar. Üzgünüm böyle bir kaza olduğu için. Benim kaçma gibi bir niyetim olmamıştır. Tahliyemi istiyorum. Ben yasaların vereceği cezaya razıyım. Çok üzgünüm, üzüntümü üzerimden atmış değilim” şeklinde konuştu.

Sanığa indirimli ceza: 18 yıl 10 ay 20 gün

Kararını açıklayan mahkeme sanık Önder Çınar’ın şehit bekçi Kansu Turan’a yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın suçu ihtimal kasıt altında işlediğine karar vererek cezayı 22 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti cezada takdiri indirim uygulayarak sanık Çınar’ın ‘ihtimal kasıtla öldürme’ suçundan neticeten 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Çınar’ın diğer bekçi Kadir Aykutluğ’a yönelik ‘ihtimal kasıtla yaralama’ suçundan ise takdiri indirim uygulanarak 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs’ta Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece saat 02.00 sıralarında görevlilerin uygulama noktasında görevlerini yaptıkları sırada Bağcılar istikametinden gelen bir aracın uygulama noktasında durmayarak olay yerinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan ile Kadir Aykutluğ’a çarptığı ve cadde üzerinde başka bir kaza yaparak durduğu aktarılmıştı. İddianamede bacağı kopan Kansu Turan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, Kadir Aykutluğ’un basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Aracın sürücüsü Önder Çınar’ın 1,55 promil alkollü olduğu da iddianamede belirtilerek, sürücü Çınar’ın trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve levhalara riayet etmediği ifade edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Önder Çınar’ın kendisine dur ikazı yapan memurlardan kaçtığı, hızını azaltmadan geçici olarak trafiğe kapalı alana girdiği belirtilerek 1. dereceden asli kusurlu olduğu açıklanmıştı. İddianamede sanık Önder Çınar’ın ‘ihtimal kasıtla öldürme’ ve ‘ihtimal kasıtla öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.