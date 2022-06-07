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Alkollü adam komik hallere düştü

Ankara’da alkolün dozunu fazla kaçıran bir kişi ayakta durmakta zorlandı.

Asayiş 07.06.2022, 01:15
Alkollü adam komik hallere düştü

Ankara’da alkolün dozunu fazla kaçıran bir kişi ayakta durmakta zorlandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde alkolün dozunu kaçıran bir kişi ayakta durmakta zorlandı. Bir vatandaş tarafından kayıt edilen görüntülerde, alkolün etkisinde olan bir kişi ayakta durmakta zorlandı. Demirlerden yardım alan alkollü kişi daha sonra oturarak kendi kendine konuşmaya başladı. Alkolün etkisinde olan vatandaş dayanamayarak yere düştü. Alkollü kişi telefonla konuşarak daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

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