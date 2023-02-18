Alkolden ehliyeti iptal edilen sürücü otomobille palmiyeye çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde daha önce aday sürücüyken alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmaktan yine 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Resul Arslan’ın kullandığı 14 KR 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan palmiyeye çarptı, ardından karşı şeride geçti. Kazada başını otomobilin ön camına vuran otomobil sürücüsünün, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolünde aday sürücü olduğu ve alkollü araç kullanırken yakalandığı için sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

Otomobil sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.